Napoli-Conte - De Laurentiis pronto a chiudere Gasperini si decide domani – Kiss Kiss Napoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Secondo Valter De Maggio la pista Antonioè la più concreta per ilsi attende la decisione didopo l’incontro con l’Atalanta.. Il valzer delle panchine tiene col fiato sospeso i tifosi del. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Valter De Maggio a Radio, la situazione rimane apertissima su più fronti. La giornata disarà decisiva per capire il futuro di Gian Piero. Dopo un primo incontro con la dirigenza dell’Atalanta avvenuto oggi, si sono detti “delle cose guardando al futuro” ma senza definire ancora nulla.ci sarà un nuovo summit con Percassi per entrare nel dettaglio. “Ilha preso atto e attenderà gli sviluppi di” ha spiegato De Maggio, sottolineando però che la società partenopea non sta ferma ad aspettare con le mani in mano.: ore calde La pista più concreta e calda al momento sarebbe quella di Antonio: “Ilpuò concretizzare da un momento all’altro il contratto.