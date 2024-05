Napoli - boom di vittime sul lavoro Ecco i caschi insanguinati | Cantier - pochi controlli

(Adnkronos) – Un totale di 21.651,75 euro donati per le famiglie delle vittime del crollo di via Mariti a Firenze e 26.350,23 per le donne e minori vittime di violenza e maltrattamento. Sono quelle donate dai partecipanti al Festival del lavoro a Firenze organizzato dai consulenti del lavoro. periodicodaily

Si chiamava Antonio Russo, aveva 63 anni ed era di Giugliano in Campania. Sarebbe dovuto andare in pensione a settembre. Dopo una giornata di lavoro avrebbe dovuto fare ritorno a casa. Ma la guerra delle morti bianche non lo ha risparmiato. lanotiziagiornale

Georgofili, 31 anni dalla strage: Pegaso ai familiari delle vittime - Georgofili, 31 anni dalla strage: Pegaso ai familiari delle vittime - Normale dovrebbe essere uno Stato che funziona, un posto di lavoro garantito, una risposta per ogni bisogno ... stamani dalla Regione e dall’associazione “Tra i familiari delle vittime”, queste ... gonews

Ricordati a Lamezia i due netturbini vittime della ‘ndrangheta - Ricordati a Lamezia i due netturbini vittime della ‘ndrangheta - Utilizziamo i cookie per assicurarci di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui senza modificare le tue impostazioni, assumiamo che tu sia felice di ricevere tutti i cookie da ... giornaledicalabria

Bari, 96 bare in piazza per ricordare le morti sul lavoro in Puglia - Bari, 96 bare in piazza per ricordare le morti sul lavoro in Puglia - Sono 96 le morti sul lavoro in Puglia nello scorso anno, e oggi a Bari 96 bare hanno popolato piazza della Libertà in ricordo delle vittime ... quotidianodelsud