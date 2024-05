Napoli - aria di addio per Di Lorenzo | sullo sfondo spunta l' Inter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 - Tra i pochi rinnovi premio concessi da Aurelio De Laurentiis nella lunga e calda estate post scudetto c'era stato quello di Giovanni Di, il capitano eletto a emblema di un ciclo vincente culminato con l'acuto più bello. Eppure, forse proprio in quel periodo lì, qualcosa in seno alsi è rotto a ogni livello, anche personale per quanto riguarda appunto il terzino: dalla panchina, tribolata nel passaggio multiplo da Luciano Spalletti a Francesco Calzona, con di mezzo le gestioni altrettanto sfortunate di Rudi Garcia e Walter Mazzarri, al rapporto con la piazza, senza dimenticare lo spogliatoio azzurro, magari incrinato proprio da qualche rinnovo premio a scapito di altri mai arrivati. Un disastro collettivo e personale Proprio Di, il simbolo di chi partendo dal basso, come si suol dire, ce l'ha fatta a suon di lavoro e impegno, era stato ricompensato con una firma fino al 2028 dietro pagamento di 3,5 milioni a stagione.