Napoli - 10 Borse di Studio istituite nell’ambito della VI edizione del progetto Rotary per le Forze dell’Ordine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdeato e promosso dalClubCastel dell’Ovo, con il Presidente Mario Schiano, e dalClubParthenope, con il Presidente Umberto Maria Patroni Griffi, “per le” intende sostenere concretamente nel proseguimento degli studi 10 giovani orfani di appartenenti alledeceduti in servizio, ma non per causa di servizio, che non godono quindi delle indennità previste per le Vittime del dovere. Questa, coordinata dai Past President Alfredo Ruosi e Laura Giordano, è rivolta alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed al CorpoGuardia di Finanza e vede la partnership di UniCredit. L’individuazione dei premiati è devoluta direttamente ai comandi generali delle varie armi, e le indicazioni riguardano quattro orfaniPolizia di Stato, quattro orfani dell’Arma dei Carabinieri e due orfaniGuardia di Finanza, legati al territorio.

Più controlli nella Terra dei Fuochi, con un incremento delle forze dell’ordine sul territorio, e un confronto costante tra le istituzioni. Sono, in sintesi, i punti discussi durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato, questa mattina, ad Acerra, dai Prefetti di Napoli e di Caserta, Michele Di Bari e Giuseppe Castaldo, per fare […] L'articolo Ad Acerra comitato su Terra dei Fuochi, il Prefetto di Napoli: “Più controlli e forze dell’ordine” sembra essere il primo su Teleclubitalia. teleclubitalia

Ti ricordi… L’ultimo trofeo del Bologna: 50 anni fa quella strana Coppa Italia vinta contro il Palermo tra le polemiche - Ti ricordi… L’ultimo trofeo del Bologna: 50 anni fa quella strana Coppa Italia vinta contro il Palermo tra le polemiche - È in festa da giorni Bologna per l’impresa di Thiago Motta e dei suoi che hanno portato i rossoblù nell’Europa che conta, in Champions, dopo un campionato straordinario. Non si alza materialmente una ... ilfattoquotidiano

Pres. Juve Stabia: "In Campania siamo secondo solo al Napoli di ADL” - Pres. Juve Stabia: "In Campania siamo secondo solo al napoli di ADL” - Ospite delle colonne di ViviCentro il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul percorso fatto al timone delle Vespe ... tuttonapoli

Juve Stabia, il pres. Langella: "In Campania secondi solo al Napoli di De Laurentiis" - Juve Stabia, il pres. Langella: "In Campania secondi solo al napoli di De Laurentiis" - Il patron del club stabiese a testa alta e dopo la promozione in Serie B fa il punto della situazione: 'Non mollerò, ma servono più forze'. areanapoli