(Di venerdì 24 maggio 2024)saluta ile si trasferisce in: il centrocampista uruguagio ha trovato un accordo economico con l'Al-Quadisiya fino al 2027 con un ingaggio da 10 milioni all'anno. .

Un calciatore vicino ai giallorossi saluta l’Italia, per lui si aprono le porte del campionato arabo, ingaggio monstre La stagione della Roma si avvia alla conclusione: i giallorossi, nell’ultima gara, sfideranno l’Empoli di Davide Nicola bisognoso di una vittoria per inseguire il sogno salvezza. rompipallone

L’annuncio dell’Al-Qadsiah, squadra dell’Arabia Saudita, sull’arrivo di Nahitan Nandez dal Cagliari. I dettagli Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’Al-Qadsiah FC, club neopromosso nella massima divisione dell’Arabia Saudita, ha annunciato l’arrivo di Nahitan Nandez a parametro zero dal Cagliari. calcionews24

Nandez va in Arabia Saudita il giorno dopo l’ultima col Cagliari: avrà uno stipendio spropositato - Nandez va in arabia saudita il giorno dopo l’ultima col Cagliari: avrà uno stipendio spropositato - Nandez saluta il Cagliari e si trasferisce in arabia saudita: il centrocampista uruguagio ha trovato un accordo economico con l'Al-Quadisiya fino al 2027 ... fanpage

Calciomercato Cagliari, l’Arabia torna a fare spesa in Serie A: se ne va un obiettivo di Inter, Roma e Napoli - Calciomercato Cagliari, l’arabia torna a fare spesa in Serie A: se ne va un obiettivo di Inter, Roma e Napoli - La Serie A non è ancora ufficialmente terminata (da oggi mancano solo le ultime 10 partite), ma il calciomercato ci sta già regalando colpi di scena. E, da un po' di tempo a questa parte, se si parla ... calciodangolo

UFFICIALE – Nandez, niente Inter ma nemmeno Roma: cambia tutto - UFFICIALE – Nandez, niente Inter ma nemmeno Roma: cambia tutto - IL PASSAGGIO – L’annuncio arriva dall’arabia saudita: l’ormai ex Cagliari, nonché ormai ex obiettivo di Inter e Roma, passa all’Al-Qadsiah, club neopromosso nella Saudi Pro League, la massima ... inter-news