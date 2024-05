Nadal avrebbe potuto giocare solo il Roland Garros - in carriera | ci ha vinto 30 000 punti e 25 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il sorteggio delconsente a tutti di comporre un epitaffio preventivo di Rafaelal: giocherà al primo turno contro Zverev, il tennista più in forma del momento. Insomma, miracoli a parte, gli resta un ultima partita sulla terra rossa di casa sua. Perchéè il, e nonperché da tre anni ha una sua statua all’ingresso principale. I suoi numeri nello Slam francese sono incredibili. In pratica: gli sarebbe bastatoquel torneo, in. Per Marca sono record “che non saranno eguagliati da nessuna generazione successiva di tennisti.ha accumulato un totale di 25.004.250agli Open di Francia. I 14 titoli tradotti in punteggi significano 29.350fatti“. Ha giocato 115 partite, ne ha vinte 112: due sconfitte sono state con Djokovic, nei quarti di finale del 2015 e in semifinale del 2021, e una con Robin Söderling, agli ottavi dell’edizione 2009.