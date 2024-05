Muro alla concorrenza sleale cinese L' appello dal G7 di Stresa

Tre mesi fa, Praga ha dato il via ad un’iniziativa incentrata sul raccogliere sul mercato globale munizioni compatibili con i calibri sovietici da 122 e 155 millimetri (ovvero i calibri dei pezzi d’artiglieria standard delle forze armate ucraine) per poi inviarli a Kyiv, un’iniziativa a cui si sono aggiunti altri del blocco euroatlantico, dalla Germania alla Svezia, dalla Francia al Portogallo, e altri ancora (più di 16 Paesi dell’Unione europea e della Nato hanno aderito all’iniziativa sulle munizioni e hanno contribuito con fondi, secondo le fonti del ministero della Difesa Ceco). formiche

Tajani, bene norme anti-dumping ma serve essere presenti in Cina - Tajani, bene norme anti-dumping ma serve essere presenti in Cina - "Con la Cina abbiamo una collaborazione rafforzata firmata nel 2004 da Berlusconi e c'è la voglia di lavorare insieme. Noi vogliamo proteggere l'Ue e l'Italia dal dumping e ci sono alcune norme approv ... ansa

Marco Reguzzoni: “La minaccia cinese non ammette esitazioni, i dazi in Europa vanno messi subito” - Marco Reguzzoni: “La minaccia cinese non ammette esitazioni, i dazi in Europa vanno messi subito” - Reguzzoni, candidato alle elezioni europee con Forza Italia nel collegio Nord Ovest, commenta la posizione di Giorgetti sui dazi al G7 dell'economia in corso a Stresa: "In Europa mi batterò perché si ... varesenews

Al Torriani il colonnello Dell'Anna: "Tutti dobbiamo pagare le tasse, più servizi garantiti" - Al Torriani il colonnello Dell'Anna: "Tutti dobbiamo pagare le tasse, più servizi garantiti" - Capitolo sport. «Abbiamo il centro sportivo che arruola gli atleti promettenti e consente loro di addestrarsi e partecipare alle gare». Cita i campioni delle Fiamme Gialle Antonio Rossi, olimpionico ... laprovinciacr