Muore Caleb Carr - l' autore del bestseller L' alienista aveva 68 anni

Caleb Carr, l’autore del romanzo bestseller del 1994 The Alienist è morto di cancro oggi nella sua casa di Cherry Plains, a New York. Aveva 68 anni. Ad annunciare la morte al New York Times è stato il fratello. Nato il 2 agosto 1955 in una famiglia di New York perseguitata da violenze e abusi il padre di Caleb era Lucien Carr, un giornalista della Beat Generation condannato per l’omicidio nel 1944, ritenuto un predatore sessuale.

Lo scrittore statunitense Caleb Carr, autore di romanzi di successo, tra cui L’alienista, un thriller d’epoca sulla caccia a un serial killer nella Manhattan del XIX secolo, vincitore di numerosi premi e diventato un bestseller internazionale tradotto in oltre 24 Paesi e adattato per una serie tv, è morto giovedì 23 maggio nella sua casa di Cherry Plains, nello stato di New York, all’età di 68 anni per un tumore.

