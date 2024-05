Moviola Genoa Bologna - l’episodio chiave del match

(Di venerdì 24 maggio 2024)arbitraledelvalido per la 38esima giornata del campionato di Serie A:delladeltravalido per la 38esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Santoro. EPISODI

2024-05-11 18:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Napoli-Bologna, la sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A che inaugura il programma del sabato e che fa seguito al rotondo successo esterno dell’Inter sul campo del Frosinone di ieri sera, sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. justcalcio

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A: moviola Bologna Juventus L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Juventus valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. calcionews24

Di seguito i principali episodi da moviola di Bologna-Juventus, partita valida per la 37esima giornata di Serie A, in programma questa sera. calciomercato

Cagliari Fiorentina, la moviola: alcuni episodi da rivedere - Cagliari Fiorentina, la moviola: alcuni episodi da rivedere - Cagliari Fiorentina, la moviola: ci sono alcuni episodi da rivedere nella gara diretta dal signor Prontera della sezione AIA di bologna Nella serata di ieri il Cagliari di Claudio Ranieri ha perso per ... cagliarinews24

TMW – stasera c’è il playoff di B, Thiago Motta saluterà Bologna - TMW – stasera c’è il playoff di B, Thiago Motta saluterà bologna - Dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Cagliari, questa sera si terrà un altro anticipo dell’ultima giornata di Serie A: alle 20.45 si sfideranno Genoa e bologna. La partita sarà trasmessa da ... mondonapoli

COR. SPORT, Assalto del Bologna a Italiano dopo il 29 - COR. SPORT, Assalto del bologna a Italiano dopo il 29 - Questa mattina il Corriere dello Sport - Stadio riserva ampio spazio al futuro allenatore del bologna. La dirigenza rossoblù per questioni di correttezza e per non voler mettere a Thiago ... firenzeviola