MotoGP - risultati e classifica pre-qualifiche GP Catalogna 2024 | Aleix Espargarò comand - in top ten Bagna -a, Morbidelli e Bastianini

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Motomondialeha visto scattare oggi, venerdì 24 maggio, il fine settimana del GP di, con le preche si sono disputate sul circuito di Barcellona, in Spagna, valide per la sesta tappa del calendario di. Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi della classe regina, con la sessione come al solito della durata di 60?.a lo spagnolo, primo in 1’38?562, davanti al sudafricano Brad Binder, secondo a 0?072, ed all’altro iberico Pedro Acosta, terzo a 0?103. In top ten, con conseguente approdo diretto al Q2, tre italiani: Francescoia è il migliore degli azzurri, quarto a 0?133, ma evitano il Q1 anche Franco, settimo a 0?269 dalla vetta, ed Enea, ottavo con un ritardo di 0?455.record e prima posizione nelle pre-del Montmelò,ia 4°, fuori dalla top10 MarquezPRE-GP1 41ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.

