MotoGP - Marc Marquez | Un venerdì non semplic - devo trovare il giusto feeling con la moto

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ci attendevamo una grande prestazione da parte dima, per il momento, il Cabroncito haato visita al Montmelò. Il portacolori del team Ducati Gresini, infatti, non è andato oltre la 12a posizione nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalogna e, di conseguenza, domani sarà costretto a partire dalla Q1 nelle qualifiche. La prestazione di riferimento porta la firma di Aleix Espargarò (Aprilia) in 1:38.562 con un margine di appena 72 millesimi su Brad Binder (Red Bull KTM) quindi terzo Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a soli 73 millesimi. Quarta posizione per Francesco Bagnaia (Ducati Factory). quinta per Jack Miller (Red Bull KTM), sesto Jorge Martin (Ducati Pramac) a 231 millesimi, mentre non va oltre la 12a(Ducati Gresini) che domani dovrà scattare dalla Q1., Aleix Espargarò record e prima posizione nelle pre-qualifiche del Montmelò, Bagnaia 4°, fuori dalla top10Al termine delcatalano, l’otto volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni: “Non certo la prima giornata che mi aspettavo.