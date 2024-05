MotoGP - Jorge Martin | Buona giornat - ma abbiamo meno equilibrio dell’Aprilia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo aver fatto il miglior tempo al mattino,si è piazzato sesto nelle pre-qualifiche: non è stato brillantissimo il leader del Mondiale in questo venerdì sul circuito Montmelò di Barcellona. Comunqueator si è considerato soddisfatto nel complesso di questaa in vista di domani. Queste le sue parole in zona mista per analizzare queste prime due sessioni: “È stata unaa: penso che avevamo molto lavoro da fare oggi prima di iniziare, ma è andata bene.provato diversi set-up con grandi cambiamenti che di solito non facciamo, cerchiamo di mantenere le cose semplici, ma per questa pista dovevamo provare qualcosa. La differenza tra Aprilia e Ducati è tanta, quindi vogliamo chiudere il gap e penso che sia andata bene, ne è valsa la pensa provare. Ma non ho capito come spingere al 100% nel time attack: lìfatto qualche cambio, io preferisco i miei standard e mi è mancato qualcosa.