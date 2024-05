MotoGP - il venerdì del Montmelò consegna una situazione anomala Ducati solo intirizzita o davvero in difficoltà?

(Di venerdì 24 maggio 2024) Alè cominciato il fine settimana dedicato al Gran Premio di Catalogna, sesto atto di un Mondiale diin cui Jorge Martin sta cercando di assumere il ruolo del proverbiale “uomo da battere”. Gli avversari, però, non mancano all’ambizioso venticinquenne spagnolo, che nelcatalano si è dovuto accontentare del 6° tempo. Effettivamente, il primo giorno del weekend sulle colline a nord di Barcellona ha prodotto una. Lanon ha mostrato alcuna supremazia. È questo il tema forte della giornata odierna. Il miglior centauro di Borgo Panigale è Francesco Bagnaia, il quale sul giro secco ha preceduto di pochi millesimi il già citato Martinator, comunque competitivo. Difficile identificare una potenza egemone. Nel settembre 2023 dominò l’Aprilia, forse non a caso anche oggi al comando della tabella cronometrica grazie ad Aleix Espargarò. Il veterano di Granollers, vincitore pochi mesi orsono, è sicuramente trasfigurato dal fatto di essere all’ultima apparizione sulla pista dove è cresciuto.

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Jorge Martin la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Al Montmelò lo spagnolo della Ducati Pramac, leader del campionato dopo la spettacolare doppietta di Le Mans, è stato il più veloce del lotto in 1'39?579 sfruttando al meglio le gomme soft nuove montate per l'ultimo run.

Davide Tardozzi, team principal del team Ducati Factory, fa il punto della situazione sul livello in pista che stiamo vedendo per quanto riguarda il Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Aleix Espargarò si ritirerà al termine della stagione ma, per il momento, non diteglielo. Il padrone di casa infatti ha piazzato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

