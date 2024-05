MotoGP GP Catalogna 2024 - Bagnaia | Siamo messi ben - importante partire davanti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del venerdì del GP didi, Peccoha fatto un bilancio della giornata: “E’ andata bene,riusciti ad essere piuttosto incisivi. Su una pista come questa dove non c’è grip non è scontato migliorare e noi l’abbiamo fatto rispetto a stamattina. Sarà fondamentalecosì da imporre il ritmo nella Sprint ed evitare problemi con le gomme. Passo gara? Nonmale, ma credo che posfare ancora un passo avanti, soprattutto per quanto riguarda il time-attack. Il potenziale è buono“. Il pilota Ducati ha infine concluso: “Ho sensazioni positive in vista di sabato. Mi rassicura il fatto che abbia compreso ciò che è successo a Le Mans e ho a disposizione due moto con caratteristiche che possono agevolarmi“. SportFace. .

“È stata una giornata molto buona per me e il passo gara è fantastico. Abbiamo provato delle nuove soluzioni su questa pista, viste le difficoltà del passato”. Queste le parole di Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, ai microfoni di Sky Sport, dopo il venerdì di prove libere del Gran Premio di Catalunya di MotoGP sul circuito di Montmelò. sportface

Primo posto e record della pista. Il weekend in Catalogna di Aleix Espargaró comincia nel miglior modo possibile. Il giorno dopo aver annunciato il ritiro (al termine della stagione), il pilota spagnolo registra il miglior tempo di sempre – nella “sua” pista – nel corso delle pre-qualifiche. ilfattoquotidiano

Torna nel weekend la Moto con il sesto appuntamento della stagione del Motomondiale 2024. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio si corre il Gran Premio di Catalogna, a Barcellona. Bagnaia torna sulla pista dove nove mesi fa ebbe un terribile incidente al via della gara, quando venne travolto.. today

Rins: “Aiuta molto entrare direttamente in Q2. Una giornata positiva” - Rins: “Aiuta molto entrare direttamente in Q2. Una giornata positiva” - Lo spagnolo della Yamaha accederà direttamente alla Q2, al contrario di Quartararo, 14° ma soddisfatto per le novità aerodinamiche ... formulapassion

Martin o Marquez nel 2025 Ducati sfoglia la margherita. E a fine stagione si ritira Aleix Espargaro - Martin o Marquez nel 2025 Ducati sfoglia la margherita. E a fine stagione si ritira Aleix Espargaro - La scelta per il futuro compagno di Francesco Bagnaia nel team ufficiale Ducati e l'emozionante annuncio del ritiro di Aleix Espargaro a fine stagione hanno tenuto banco nella conferenza ... motori.ilmessaggero

MotoGP 2024. GP di Catalogna. Pecco Bagnaia: "Poco grip, KTM e Aprilia hanno un piccolo margine ma sappiamo come colmarlo" - motogp 2024. GP di catalogna. Pecco Bagnaia: "Poco grip, KTM e Aprilia hanno un piccolo margine ma sappiamo come colmarlo" - Il campione del mondo è sereno alla fine del venerdì: è la prima Ducati e la GP24, secondo lui, ha margini di miglioramento per tornare davanti ... moto