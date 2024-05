Moto3 - David Alonso svetta nella P1 del GP di Catalogn - quattro italiani nella top14

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio il circuito di Montmelò ospiterà il Gran Premio di Catalogna 2024, valevole come sesto round stagionale del Motomondiale. In Moto3 si preannuncia come sempre un grande spettacolo, con tanti possibili attori protagonisti per le posizioni di vertice in quella che potrebbe rivelarsi una gara di gruppo (come a Le Mans e come un anno fa proprio a Barcellona) grazie al gioco delle scie sul lungo rettilineo dei box.

