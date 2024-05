Moto3 - David Alonso parte forte in FP1 con il record del Montmelò Distacchi abissal - 7° Rossi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Va in archivio con il miglior tempo dila prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2024, valevole come sesto appuntamento stagionale del Mondiale. Il giovane talento colombiano del Team Aspar ha dominato la scena al(circuito situato alle porte di Barcellona), distruggendo il precedentedella pista e siglando un sensazionale 1’46?838. Il vincitore dell’ultima gara a Le Mans ha dettato legge in FP1 sia sul ritmo che sul giro secco con gomme nuove, infliggendosignificativi al resto della concorrenza e confermando il suo ruolo di favorito principale per la pole position e soprattutto per il successo nel GP domenicale. Gli unici due piloti in grado di limitare i danni sono stati i padroni di casa spagnoli Ivan Ortolà e Josè Antonio Rueda, rispettivamente a 300 e 488 millesimi dalla vetta. Tutti gli altri hanno accusato dei gapi, a partire dal quarto classificato giapponese Ryusei Yamanaka a 950 millesimi dal crono di

David Alonso continua a dettare legge a Le Mans, tracciato che ospita questa settimana il GP della Francia, appuntamento numero cinque del Mondiale 2024 di Moto3. Il pilota della CF Moto Aspar Team, dopo una sessione in cui sembrava girare con un passo più lento rispetto al solito, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo all’ultimo giro, superando in volata un ritrovato Holgado. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 La nostra DIRETTA LIVE della gara Moto3 finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 12.15 per la Moto2. oasport

Moto3, David Alonso parte forte in FP1 con il record del Montmelò. Distacchi abissali, 7° Rossi - moto3, david Alonso parte forte in FP1 con il record del Montmelò. Distacchi abissali, 7° Rossi - Va in archivio con il miglior tempo di david Alonso la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2024, valevole come sesto appuntamento ... oasport

Moto3 Catalunya, Prove Libere: David Alonso già da record, 7° Rossi - moto3 Catalunya, Prove Libere: david Alonso già da record, 7° Rossi - Sta diventando ormai una “abitudine” per david Alonso. La sessione inaugurale della moto3 in Catalunya infatti è nel segno del giovane colombiano di CFMOTO Aspar Team, altra partenza perfetta per colu ... corsedimoto

Moto3, GP Catalogna 2024: prosegue il duello iridato tra Holgado e Alonso, Veijer terzo incomodo - moto3, GP Catalogna 2024: prosegue il duello iridato tra Holgado e Alonso, Veijer terzo incomodo - Da venerdì 24 a domenica 26 maggio il circuito di Montmelò ospiterà il Gran Premio di Catalogna 2024, valevole come sesto round stagionale del ... oasport