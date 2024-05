Moto2 - GP Catalunya 2024 | Manuel Gonzalez firma il miglior tempo delle FP - Vietti miglior italiano

(Di venerdì 24 maggio 2024)(Kalex) ha fatto segnare ilcrono (1’42?860) nelle FP1 di Moto 2 del Gran Premio di, in scena sul tracciato di Montmelo. Secondo posto per Alonso Lopez (Boscoscuro, +0?182), mentre è terzo il britannico Jake Dixon (Kalex, +0?184). L’americano Joe Roberts (+0?460) e il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro, +0?516) sono rispettivamente quarto e quinto. La top ten viene completata, nell’ordine, da Canet, Chantra, Garcia, Munoz e Aldeguer. Ile degli italiani è Celestino(Kalex) con l’undicesimo crono; Tony Arbolino, invece, è tredicesimo. SportFace. .

