Moto2 - Gonzalez il più veloce in FP1 a Montmelò 8° Garci - azzurri fuori dalla top10

(Di venerdì 24 maggio 2024) Manuelcomincia nel migliore dei modi il weekend ale firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2024, valevole come sesto round stagionale del Mondiale. Lo spagnolo del Team Gresini ha stabilito il nuovo record del circuito in 1’42?860, proponendo la candidatura per un ruolo da protagonista verso qualifiche e gara.è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’43”, rifilando 182 millesimi al connazionale iberico Alonso Lopez e 184 millesimi al britannico Jake Dixon. Quarta posizione a 460 millesimivetta per l’americano Joe Roberts, che ha preceduto il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Aron Canet. Completano laSomkiat Chantra, il leader della generale Sergioa, Daniel Muñoz e Fermin Aldeguer. Celestino Vietti, il migliore degli italiani, si è inserito in undicesima posizione a 0.744, ma restano sotto il secondo di gaptesta anche Tony Arbolino 13° a 0.