Morto nel cantiere della metro di Napoli - i figli di Antonio Russo | Esca fuori la verità

Articolo pubblicato giovedì 23 Maggio 2024, 10:04 Un gravissimo incidente si è verificato nel cantiere della metro Capodichino-Poggioreale a Napoli, in via Conte Ruffo di Calabria. Sembrerebbe che tre operai fossero a bordo di un mini treno che stava viaggiando sulle rotaie quando, per motivazioni ancora da accertare, il mezzo avrebbe preso velocità per poi […] L'articolo Napoli, grave incidente nel cantiere della metro: morto un 63enne, due feriti proviene da Il Difforme.

