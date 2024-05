Morto il rettore della Cattolica Anelli - l' ipotesi del suicidio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 24 maggio 2024) AGI - Ildell'Universita'Francoè stato trovatogiovedì sera 23 maggio nel cortile interno del palazzo in cui abitava in centro a Milano. Il giurista e avvocato di 60 anni potrebbe essersi suicidato lanciandosi dal proprio appartamento. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno potuto solo dichiarare il decesso.era in carica alla guida dell'ateneo con sedi a Milano, Roma, Brescia, Cremona e Piacenza dal 2013 e sarebbe scaduto a fine ottobre "Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnificodell'Universita'professor Francoè tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento", si legge nella nota rilasciata dall'Università. "Con profonda costernazione la Comunità dell'Universita'Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l'intera sua vita - aggiunge - si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari".