Morto Franco Anelli - rettore della Cattolica

(Di venerdì 24 maggio 2024) AGI - "Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnificodell'Universita'professore' tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento". Lo riferisce l'Università con una nota. "Con profonda costernazione la Comunita' dell'Universita'Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l'intera sua vita - aggiunge - si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il piu' sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari". .

È morto ieri sera Franco Anelli, 61 anni, avvocato, giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano. Ne dà notizia in una nota l'ateneo spiegando che le circostanze della morte "sono in corso di accertamento". tg24.sky

Milano, 24 maggio 2024 – Il rettore dell'Università Cattolica di Milano Franco Anelli si è tolto la vita giovedì sera, lanciandosi dall'appartamento di uno stabile in zona Castello in cui viveva. Stando alle prime informazioni, il medico legale, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri, non ha rilevato segni che facciano pensare a cause diverse dal suicidio. ilgiorno

