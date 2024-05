Morto Franco Anelli - rettore della Cattolica Aveva 60 anni

9.50 L'avvocato, giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano, Franco Anelli, è morto ieri sera a 61 anni. Lo fa sapere l'ateneo in una nota. Le circostanze della morte "sono in corso di accertamento". Il suo corpo è stato rinvenuto nel cortile interno del palazzo in cui abitava nel centro di Milano.

televideo.rai