Morto Franco Anelli - rettore Cattolica

(Di venerdì 24 maggio 2024) 9.50 L'avvocato, giurista edell'Universitàdi Milano,, èieri sera a 61 anni. Lo fa sapere l'ateneo in una nota. Le circostanze della morte "sono in corso di accertamento". Il suo corpo è stato rinvenuto nel cortile interno del palazzo in cui abitava nel centro di Milano. Non si esclude chepossa essersi suicidato gettandosi dal proprio appartamento. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la sua morte.