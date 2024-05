Morto Franco Anelli - il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Ildell'Universitàdisi è tolto la vita giovedì sera, lanciandosi dall'appartamento di uno stabile in zona Castello in cui viveva. Stando alle prime informazioni, il medico legale, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri, non ha rilevato segni che facciano pensare a cause diverse dal suicidio.era nato il 26 giugno 1963 a Piacenza. Chi erasi era diplomato al Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi” di Piacenza nel 1982 e si è laureato poi in giurisprudenza presso l'Universitàdeldi, conseguendo successivamente il dottorato di ricerca in diritto commerciale. Nel 1991 ha superato l'esame di Stato per l'accesso all'avvocatura, diventando cassazionista nel 1998. Professore ordinario di diritto civile presso la sede di Piacenza dell'Universitàdelfino all'a.