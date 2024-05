Morte naturale Bimbo morto in crociera - scarcerata la madre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ladel piccolo Tyler, Chan Jheansel Pia Salahid, una 28enne filippina, è stata rimessa in libertà dal giudice del tribunale di Grosseto dopo l’interrogatorio avvenuto ieri pomeriggio. La donna era stata fermata dai carabinieri sulla nave daSilver Whisper domenica scorsa, inizialmente accusata di concorso in omicidio del neonato. Tuttavia, il giudice ha deciso di modificare il reato, passando da omicidio a abbandono di minore, un’accusa molto meno grave che comporta una pena minore. Inoltre, l’esame autoptico ha rivelato che ladi Tyler è stata. Durante l’interrogatorio di oltre tre ore, laha spiegato di aver chiamato suo figlio Tyler e ha fornito dettagli sulle sue azioni e le circostanze del parto. Chan Jheansel Pia Salahid, assistita dall’avvocato Giovanni Di Meglio, ha dichiarato che non intendeva uccidere il neonato e che lo ha accudito e allattato utilizzando assorbenti mestruali come pannolini, in quanto non ne aveva di disponibili.