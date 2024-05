Morta la donna colpita da un proiettile vagante in una sparatoria in strada a Roma

(Di venerdì 24 maggio 2024) Questa mattina èladi 81 annida unieri pomeriggio su via Prenestina, alla periferia di. Illesa l'altrain auto con l'anziana, le indagini sono in corso. .

Non ce l'ha fatta la donna di 81 anni ferita gravemente ieri durante una sparatoria sulla Prenestina, alla periferia di Roma. È morta questa mattina al Policlinico Umberto I, dove era stata ricoverata in condizioni critiche a causa di un colpo di pistola che l'ha raggiunta alla schiena. tg24.sky

