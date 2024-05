Morta l’81enne ferita in una sparatoria a Roma - colpita in auto da un proiettile vagante | caccia a due auto in fuga

(Di venerdì 24 maggio 2024) Caterina Ciurleo Anoglia, la donna di 81 anniieri pomeriggio da unin via Ponte di Nona a, ènella giornata di oggi. L’anziana, originaria di Reggio Calabria, era stata raggiunta un colpo di pistola mentre si trovava incon un’amica, all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. Sul posto, la polizia ha trovato cinque bossoli a terra e si ipotizza che siano stati esplosi tutti dalla stessa pistola. Secondo quanto ricostruito finora, mentre la vittima era a bordo di una macchina con un’amica, è stata affiancata da altre duemobili – una Fiat 500 e una Golf – che si stavano inseguendo. Da una di queste due, sono partiti alcuni colpi di pistola, di cui uno arrivato sulla smart della vittima trapassando il bagagliaio dell’. L’ipotesi più accreditata è che la donna sia stataper errore. Una volta allertati i soccorsi,è stata trasportata in codice rosso in ospedale e ricoverata in rianimazione.

