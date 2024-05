Morcone - venerdì e sabato interruzione idrica notturna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Il 24 e 25 maggio. Gesesa comunica che a causa di una forte perdita occulta sulla linea di carico del serbatoio Cuffiano, per la quale sono già in corso le operazioni di ricerca perdita, questa sera24 maggio e domani sera25 maggio Gesesa effettuerà la chiusuradel serbatoio Cuffiano finalizzata al recupero del compenso del serbatoio per una regolare erogazione nelle ore diurne. La turnazione vedrà la sospensione dell'erogazione stasera e domani sera dalle 24:00 alle 6:00 del mattino successivo. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.