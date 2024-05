Monza - detenuto in semilibertà evade dal carcere | il mistero della sua scomparsa

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Evasione alla casa circondariale di. Unche si trovava in regime dinon si è ripresentato income ogni sera come previsto. Unmolto giovane, di meno di 30 anni, di nazionalità romena, risulta sparito da almeno 24 ore. Il giovane era stato trasferito da un altroalla struttura di via Sanquirico per scontare una piccola pena, appena sei mesi di reclusione. Un residuo pena che aveva quasi terminato di scontare. E qui si apre un secondo giallo: al giovanemancavano appena 20 giorni per chiudere i propri conti con la Giustizia. Eppure non è rientrato: perché? Dalle prime ricostruzioni si sa soltanto che il giovane era appunto in regime die aveva il permesso di uscire dalper fare volontariato: quando era stato trasferito ala misura alternativa di pena era già stata approvata. Ma se i primi due giorni ha fatto tutto regolarmente e alla sera è tornato in, l’altro giorno si è dato invece alla macchia.

Monza, 18 aprile 2024 – Era in carcere da pochi giorni per omicidio e ha aggredito personale sanitario e agenti della polizia penitenziaria. È successo ieri a Monza. Il detenuto, poco più che ventenne, ha approfittato del viaggio sull'ambulanza che lo stava trasportando dalla casa circondariale di Monza all'ospedale San Gerardo, dopo che in carcere aveva ingerito alcuni oggetti, per impadronirsi di una penna di una operatrice della Croce rossa e ha cominciato ad autolesionarsi. ilgiorno

