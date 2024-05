(Di venerdì 24 maggio 2024) A, a partire dal 1, entrerà in vigore l’orario estivo per la regolamentazione della Ztl in via Roma. Fino al 30 settembre il transito in via Roma sarà consentito tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 19.00, e non più fino alle 21.00. L'unica eccezione sarà rappresentata dal sabato e dai festivi. In questo caso si potrà accedere al corsono fino alle 13. Al di fuori degli orari consentiti, il transito e la sosta lungo via Roma sarà consentito solo agli autorizzati.L’orario invernale sarà ripristinato il prossimo 1 ottobre 2024. .

Montevarchi. Dal 1 giugno torna la Ztl estiva - montevarchi. Dal 1 giugno torna la Ztl estiva - A montevarchi, a partire dal 1 giugno, entrerà in vigore l’orario estivo per la regolamentazione della Ztl in via Roma. Fino al 30 settembre il transito in via Roma sarà consentito tutti i giorni dall ... lanazione

Ztl al via dal 1 giugno: entra in vigore l’orario estivo - Ztl al via dal 1 giugno: entra in vigore l’orario estivo - L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che a partire dal 1 giugno 2024 entrerà in vigore l’orario estivo per la regolamentazione della Ztl in via Roma. Secondo quanto disposto con l’ordinanza ... arezzonotizie

Il campionato che verrà. Ben 160 squadre iscritte alla D. Quindici toscane - Il campionato che verrà. Ben 160 squadre iscritte alla D. Quindici toscane - Sono 160 le squadre iscritte al prossimo campionato di Serie D, con 15 toscane che giocheranno in Interregionale. Lombardia in testa con 23 club, seguita da Toscana e Veneto. Nessuna squadra dalla Val ... msn