Montevarchi - arriva il Paleofest Il Festival della Preistoria

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 – Ultimo fine settimana di maggio da vivere nel centro storico di, interamente dedicato al “passato”, da quello più recente a milioni di anni fa. Tante infatti le iniziative collegate al “. Il”, organizzato dal Museo Paleontologico dell’Accademia Valdarnese del Poggio in collaborazione con il Comune di. Una due giorni, sabato 25 e domenica 26, densa di incontri di approfondimento scientifico che avranno come protagonisti l’Accademia del Poggio e il Museo Paleontologico ma anche iniziative, spettacoli ed esperienze che coinvolgeranno il centro storico. Dalle “storie in caverna”, letture animate in Biblioteca comunale sabato mattina; la “PaleoCaccia”, caccia al tesoro per i negozi del centro il pomeriggio; l’area educazione e musei allestita per tutta la giornata di domenica 26 in piazza Varchi con attività e laboratori di archeologia sperimentale e lo spettacolo “Cromosauro”, animazione itinerante per le vie del centro.