Mondiali 2034 in Arabia Saudita? Qualcuno non ci sta! Petizione alla FIFA

(Di venerdì 24 maggio 2024) In vista deidelun team di esperti legali ha inviato un’espressa richiesta. I motivi del dissenso c’entrano col paese in cui dovrebbe svolgersi la com: in. LA– Idelpotrebbero svolgersi in, nazione pronta a qualsiasi sacrificio di natura economica pur di ospitare sempre più competizioni sportive sul suo territorio. Ma non tutti sono d’accordo con questa eventualità. Come riportato dal Guardian, un gruppo di esperti legali a livello internazionale ha presentato una. MondialeRICHIESTA – La richiesta ha l’intento di evitare di consentire lo svolgimento deinella nazione mediorientale in assenza di cambiamenti significativi. Di seguito le parole utilizzate dal team legale nella: «Lanon dovrebbe permettere all’di ospitare la Coppa del Mondo se dovesse continuare a ignorare in modo flagrante i diritti umani in diversi settori in violazione delle politiche della».