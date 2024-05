Molto più che una squadra Donadoni incorona la Dea e svela il futuro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cuore da tifoso, cervello da allenatore: Robertonon poteva che essere in tribuna a Dublino, mercoledì sera, e in una diplice veste: per tifare e per analizzare quella che è stata una delle più scintillanti vittorie di unaitaliana in Europa., prima domanda al tifoso: se l'aspettava? «Sono nato a Cisano Bergamasco, ho iniziato a giocare a Bergamo e sono andato fino a Dublino palpitando per la miadel cuore. Speravo davvero in una serata simile. Ilallenatore, invece, era assai curioso di capire se l'Atalanta ce l'avrebbe fatta». In che senso? «Nel senso che dopo aver visto cedere la Coppa Italia alla Juventus, e in quel modo, mi attendevo una risposta, una reazione dei giocatori. Che c'è stata in modo clamoroso, come pensavo. Conosco certe dinamiche di spogliatoio». Da tecnico si aspettava, però, una mattanza simile? «Quando unaarriva alla finale di Europa League dopo aver dato segnali importanti negli ultimi anni in Champions e dopo aver vinto su campi nobili quali solo quelli di Liverpool o Ajax, si presenta in una finale per vincerla.