Modena Si volta pagina - è il ’Catellani day’

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’investitura è di martedì scorso, ma sarà oggi il vero e proprio. Già, perchè alle 15, nella sala stampa del Braglia, il nuovo direttore sportivo delsiederà per la primacon questo nuovo ruolo davanti a microfoni e taccuini. Prima calciatore, poi responsabile del settore giovanile: in entrambi i ruoli Catellani in canarino ha fatto bene, e merita quindi ampia fiducia, senza pregiudizi, anche in questo nuovo incarico di diesse, che non sarà, e lui lo sa benissimo, comunque una passeggiata di salute. Sarà fondamentale l’alchimia che il successore di Vaira saprà creare con Pier Paolo Bisoli: a proposito, sarà lui il mister delanche la prossima stagione, non è stato annunciato perchè è sotto contratto fino al giugno 2025, ma allo stesso tempo nessuno ha mai smentito tutte le voci che volevano più di un allenatore pronto a sedersi sulla panchina gialloblù, ma tant’è.

