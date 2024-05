Modena - si presenta il nuovo ds Catellani | Prima di tutto centrare la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

24 maggio 2024 – Il vestito è quello del predestinato.giocatore, poi responsabile del settore giovanile e, appena un anno dopo, direttore sportivo. Andrea, 35 anni, tuttavia, non ha mostrato alcuna timidezza nel raccontare la sua visione, anzi. Ha messo in chiaro fin da subito quale sarà la priorità sul campo, ovvero mantenere la categoria. Poi, ha spiegato cosa sarà fatto sul mercato e in che modo, ripartendo dalla base lasciata dal lavoro triennale di Davide Vaira, ringraziato ad iniziozione: "Mi ha aiutato tanto dal mio arrivo, lui stesso mi aveva voluto e un briciolo di dispiacere lo provo ma so che sarà ugualmente contento di sapere che ho raccolto la sua eredità – ha raccontato –, per me è una grande opportunità, mi sento carico. Ho affrontato diverse sfide da quando ho smesso di giocare, questa è la più affascinante e percepisco da parte di tutti la fiducia che serve.