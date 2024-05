Mo | Schlein - ' serve riconoscimento europeo Stato Palestina'

LOMBARDIA, PREMIO ROSA CAMUNA: SFILATA DEI 'VINCENTI DEL CALCIO' - LOMBARDIA, PREMIO ROSA CAMUNA: SFILATA DEI 'VINCENTI DEL CALCIO' - Milano, 24 mag - Beppe Marotta per la carriera da dirigente e per la 'doppia stella' dell'Inter; l'Atalanta per la conquista dell'Uefa Europa League; il Como per la promozione in Serie A e il Mantova ... 9colonne

SUPERBONUS, SCHLEIN: IO CAMPIONESSA DI AUTOCRITICA MA MELONI HA VOTATO PROROGHE - SUPERBONUS, schlein: IO CAMPIONESSA DI AUTOCRITICA MA MELONI HA VOTATO PROROGHE - Trento, 24 mag - Penso di essere la campionessa mondiale di autocritica del Pd, altrimenti non avrei vinto le primarie… ma il superbonus è stata una misura che ha dato un boost, un rimbalzo ... 9colonne

Failoni (Trento): per il turismo trentino la vera sfida è la mobilità - Failoni (Trento): per il turismo trentino la vera sfida è la mobilità - Milano, 24 mag. (askanews) - "Credo che legata al patrimonio dell'Unesco e ai nostri siti ci sia la più grande sfida, quella della della mobilità: abbiamo tutte piccole valli, abbiamo tante difficoltà ... quotidiano