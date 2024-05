Domani pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni presiederà un apposito vertice interministeriale a Roma per gestire la situazione nei Campi Flegrei. Ad annunciarlo è stato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. teleclubitalia

Mo: Meloni domani vede primo ministro palestinese, 10.30 a P.Chigi - Mo: meloni domani vede primo ministro palestinese, 10.30 a P.Chigi - Roma, 24 mag. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia meloni vedrà il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa domani, alle 10.30 a Palazzo Chigi. ilsannioquotidiano

Ravenna in Comune: “In marcia con l’intifada studentesca” - Ravenna in Comune: “In marcia con l’intifada studentesca” - “domani, sabato 25 maggio, nel pomeriggio, si svolgerà a Ravenna un corteo, con raduno in piazzetta Gandhi alle 16.30 (presso Porta Adriana su via Cavour), che raggiungerà la Darsena dove si terrà una ... ravennawebtv

Dove può andare il centrodestra se Meloni perde il senso dell’orientamento. L’opinione di Sisci - Dove può andare il centrodestra se meloni perde il senso dell’orientamento. L’opinione di Sisci - La “biondina” difensiva o il generale articolato La destra radicale si trova oggi di fronte al dilemma di questa scelta, al di là dei ruoli ufficiali dell’uno, o dell’altra. Giorgia meloni e Roberto ... formiche