Mo: Idf, 'drone intercettato nel nord di Israele' - Mo: Idf, 'drone intercettato nel nord di Israele' - Tel Aviv, 24 mag. (Adnkronos) - Un drone che si è avvicinato allo spazio aereo israeliano vicino al confine settentrionale è stato intercettato da aerei da combattimento dell'aeronautica militare. Lo ... lanuovasardegna

Sunak fa la mossa dei barconi: voto anticipato al 4 luglio per paura del boom di migranti in estate. E il “piano Ruanda” è già un fallimento - Sunak fa la mossa dei barconi: voto anticipato al 4 luglio per paura del boom di migranti in estate. E il “piano Ruanda” è già un fallimento - Il Regno Unito si prepara ad un’estate calda come poche altre, quantomeno nella storia politica del paese. Il giorno dopo l’annuncio che ha sorpreso il paese, i commentatori politici continuano ad int ... ilfattoquotidiano

Russia, l'attacco alla città di Lyptsi e la difesa disperata di Kiev: «Strategica per prendere Kharkiv, così potranno posizionare l'artiglieria» - Russia, l'attacco alla città di Lyptsi e la difesa disperata di Kiev: «Strategica per prendere Kharkiv, così potranno posizionare l'artiglieria» - L'attacco aereo russo che la scorsa notte ha infiammato Kharkiv ha un solo obiettivo: prendere Lyptsi per posizionare l'artiglieria a 20 minuti dalla seconda città ... ilmessaggero