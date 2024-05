Mo | Bonelli - ‘Israele rispetti decisione Aja su Rafa - Hamas liberi ostaggi’

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – ?La notizia che la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja ha ordinato a Israele di fermare l’offensiva militare di terra ah, nel sud della Striscia di Gaza, rappresenta una buona notizia. La situazione umanitaria ah è disastrosa, con 1,5 milioni di sfollati palestinesi che hanno trovato rifugio in questa zona”. Così il deputato di Avs, Angelo.“Inoltre, Israele deve mantenere aperto il valico dih per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari necessari a soccorrere queste persone in difficoltà. Sino ad oggi 35 mila civili palestinesi , maggioranza donne e bambini , sono stati uccisi Il governo israeliano non può considerarsi al di sopra del diritto internazionale. È essenziale che tutte le nazionino le regole stabilite dalla comunità internazionale per prevenire crimini di guerra e violazioni dei diritti umani. L’ordine della Corte Internazionale di Giustizia deve essere rispettato immediatamente, per porre fine alle sofferenze della popolazione civile ah e ristabilire il rispetto delle leggi internazionali.

"Finalmente questa donna esce fuori da un incubo", commenta Angelo Bonelli, il leader dei Verdi, alla notizia dei domiciliari per Ilaria Salis. E aggiunge: "Lunedì prossimo andrò a casa di Ilaria a Budapest. Era già previsto che andassi a trovarla in carcere, ora la visita sarà a casa sua". ilfoglio

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Oggi Ilaria Salis è finalmente uscita dal carcere di Budapest dove si trovava rinchiusa da oltre 15 mesi per raggiungere la casa dove continuerà la detenzione ai domiciliari. Una bella notizia e un primo importante risultato della mobilitazione che si è sviluppata attorno al suo caso grazie alla tenacia e alla determinazione della famiglia e di tutti coloro che invece di stare in silenzio si sono battuti e continueranno a farlo per i diritti di Ilaria e di tutti noi". liberoquotidiano

Torna ‘Una marina di libri’, dal 6 al 9 giugno a Palermo - Torna ‘Una marina di libri’, dal 6 al 9 giugno a Palermo - PALERMO – È stata presentata oggi, la 15esima edizione di Una marina di libri, che si svolgerà da giovedì 6 a domenica 9 giugno al Parco Villa Filippina di Palermo. livesicilia

Cartoons on the Bay, a Pescara 300 opere da 50 Paesi - Cartoons on the Bay, a Pescara 300 opere da 50 Paesi - John Musker, il genio de La Sirenetta e Aladdin che riceverà il Pulcinella Award alla Carriera, il talento della regista e produttrice Leslie Iwerks ("Recycled Life") e del cartoonist Juanjo Guarnido ... ansa

Bonelli: “La Lega vuole mandare in galera chi protesta contro il Ponte” - bonelli: “La Lega vuole mandare in galera chi protesta contro il Ponte” - MESSINA – “La Lega vuole mandare in carcere chi protesta contro il ponte sullo stretto di Messina. È la conferma della svolta autoritaria e repressiva nei confronti di chi dissente dalle folli ... livesicilia