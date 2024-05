MLS | Messi non gioca a Vancouver - sconti e pasti gratis ai tifosi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lionelsalterà quasi sicuramente la sfida dicontro i Whitecaps e nella città canadese è rabbia da parte di oltre 50.000 persone che avevano comprato il biglietto per assistere alla performance della Pulce. L’Inter Miami, però, sarà priva della sua stella, così come degli altri fuoriclasse Sergio Busquets e Luis Suarez. A meno di un recupero lampo, la stella argentina non ci sarà e così l’ad dei padroni di casa, Axel Schuster, ha lanciato un appello ai: “Anche se non abbiamo ricevuto un aggiornamento ufficiale sulla disponibilità di Lionel, Luis Suarez e Sergio Busquets per questo fine settimana, sappiamo che non faranno questo viaggio. Purtroppo non abbiamo alcun controllo su chiper i nostri avversari, ma era importante per noi comunicarlo ai nostriil prima possibile”. Per provare a lenire la delusione dei suoi, il club nordamericano ha offerto uno sconto del 50% su cibo e bevande, congratuiti per i bambini: “Sappiamo che ci saranno anche molti supporter delusi.

