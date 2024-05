Miopia | sintomi - tipologie e terapie correttive

(Di venerdì 24 maggio 2024) Vizio refrattivo, laè il difetto visivo più diffuso: in Europa colpisce il 30% della popolazione, con diversi gradi di serietà.Causata da una molteplicità di fattori, la sua incidenza è in costante crescita. Nel 2015, un report stilato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) metteva in relazione laal sempre minor tempo trascorso all’aperto. Bambini e ragazzi, oggi, dedicano gran parte delle loro giornate ai videogames e agli schermi di cellulare, tablet e computer: abitudini che possono creare dei disturbi della vista.Lo conferma la ricerca dell’American Academy of Ophthalmology, basata su una meta-analisi di 145 studi relativi all’aumento dei casi di: confrontando i tassi di diffusione della patologia con i dati relativi all’urbanizzazione e all’andamento demografico, la ricerca ha previsto che, entro il 2050, metà della popolazione mondiale potrebbe soffrire di

