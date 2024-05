(Di venerdì 24 maggio 2024) "I dannati", primo lungometraggio di finzione di Robertoil premio per lanella sezione Un, di fatto il secondo concorso del festival. Noto per la sua straordinaria qualità come documentarista, questa voltacostruisce una intensa riflessione sulla violenza all'interno di una storia della Guerra di Secessione americana. Il film è coprodotto da Rai cinema e attualmente nelle sale grazie a Lucky Red. .

Cannes, Roberto Minervini vince per la migliore regia nella sezione Un Certain Regard - Cannes, Roberto minervini vince per la migliore regia nella sezione Un Certain Regard - "I dannati", primo lungometraggio di finzione di Roberto minervini vince il premio per la migliore regia nella sezione Un Certain Regard, di fatto il secondo concorso del festival. Noto per la sua ... repubblica

Minervini a Cannes vince la migliore regia a Un Certain Regard - minervini a Cannes vince la migliore regia a Un Certain Regard - "I dannati", primo lungometraggio di finzione di Roberto minervini vince il premio per la migliore regia nella sezione Un Certain Regard, di fatto il secondo concorso del festival. (ANSA) ... ansa

Minervini a Cannes vince migliore regia a Un Certain Regard - minervini a Cannes vince migliore regia a Un Certain Regard - "I dannati", primo lungometraggio di finzione di Roberto minervini vince il premio per la migliore regia nella sezione Un Certain Regard, di fatto il secondo concorso del festival. (ANSA) ... ansa