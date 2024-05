Minaccia il proprietario con un coltello e terrorizza i presenti | paura in una palestra a Gaeta

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Momenti diin una, dove un uomo è entrato con unda cucinando ile spaventando i. Ad intervenire sono stati i carabinieri della locale Tenenza, a seguito di mirata e repentina attività investigativa, che hanno deferito in stato di libertà un uomo, classe 82 originario di, per il reato di minacce aggravate dall’uso delle armi. I fatti Il soggetto, compiutamente identificato dai militari operanti, intorno alle 21:00 del 21 maggio si era introdotto all’interno di una notadel comune di, dove ha iniziato are, brandendo un grandeda cucina, ildella sala ginnica in quanto – a suo modo di vedere – i giovani clienti dellaavevano parcheggiato i propri scooter all’esterno del locale dando intralcio alla circolazione stradale. L’intervento dei carabinieri Il forte spavento arrecato a tutti iè stato immediatamente interrotto dal pronto e risolutorio intervento dei Carabinieri che di lì a brevissimi istanti si sono trovati sul posto permettendo di scongiurare ogni possibile e più grave conseguenza.

