Minaccia di morte ex e amici | chiamate - messaggi intimidator - pedinamenti e auto danneggiata

(Di venerdì 24 maggio 2024)i,. Sono alcuni degli elementi che hanno portato il giudice ha stabilire il divieto di avvicinamento per un 30enne nei confronti della ex e dei suoi. .

Minacce di morte e stalking, scatta il divieto di avvicinamento - Minacce di morte e stalking, scatta il divieto di avvicinamento - Nella mattinata del 21 maggio scorso, a Campoverde, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito la misura cautelare personale interdittiva del Divieto di Avvicinamento alle persone offese, a ca ... latinaoggi.eu

Candidato accusato di stalking: ammutinamento in lista - Candidato accusato di stalking: ammutinamento in lista - Villa Estense è stato recentemente scossa da un evento politico clamoroso. Luigi Cusin, 71 anni, candidato sindaco e leader della "Lista Civica per Villa Estense", è stato accusato di stalking nei con ... polesine24

Terremoto politico: candidato sindaco accusato di stalking, la lista si ritira (NOME e FOTO) - Terremoto politico: candidato sindaco accusato di stalking, la lista si ritira (NOME e FOTO) - La donna ha raccontato ai carabinieri di essere stata vittima di appostamenti, pedinamenti e chiamate anonime da parte di Cusin, comportamenti iniziati nel 2019 e continuati fino alla primavera del ... zoom24