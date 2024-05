Minacce al Pronto soccorso Cinquantenne si scaglia contro il personale

Il presidente francese Emmanuel Macron, ospite di BfmTv-Rmc, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Macron: «Abbiamo pronto il piano B e C, chiuderemo la città otto giorni prima dalla cerimonia d’apertura» L’evento dovrebbe tenersi sulla Senna il 26 luglio, ma in Francia sono preoccupati per le minacce terroristiche: «Abbiamo pronto il piano B e piano C.

