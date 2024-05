Milano-Cortina - Novari assunse anche la nipote di Mario Draghi

Vincenzo Novari, il manager attualmente indagato per corruzione dalla Procura di Milano nel suo ruolo amministratore delegato tra il 2018 e il 2022 della Fondazione Milano-Cortina 2026, si consola con i suoi business. Lo scorso 5 marzo, infatti, a Milano Novari ha presieduto l’assemblea dei soci della Nhc Holding & Consulting spa che controlla al 99%, per approvare il bilancio 2023. affaritaliani

Milano, 23 maggio 2024 – Non si terrà oggi l'interrogatorio di Vincenzo Novari, l'ex ad di Fondazione Milano-Cortina 2026 indagato dalla Procura di Milano con le ipotesi di concorso in corruzione e turbativa d'asta nell'affidamento dei servizi digitali legati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali alle società' umbre Vetrya e Quibyt dell'imprenditore Luca Tomassini. ilgiorno

Inchiesta Olimpiadi, salta l’interrogatorio di Novari - Inchiesta Olimpiadi, salta l’interrogatorio di novari - Malagò punta a restare in carica fino al 2026. E Abodi ammette i ritardi. Intanto i magistrati indagano sulle assunzioni in Fondazione. lanotiziagiornale

Milano-Cortina: braccio di ferro Fondazione-pm su analisi pc e documenti - milano-cortina: braccio di ferro Fondazione-pm su analisi pc e documenti - La GdF di Milano ha trovato durante la perquisizione 19mila euro in contanti e sei orologi di lusso nella casa di Zuco (non sequestrati) ... affaritaliani

Inchiesta Milano-Cortina, nell'appartamento di Zuco trovati 19mila euro - Inchiesta milano-cortina, nell'appartamento di Zuco trovati 19mila euro - A casa di Massimiliano Zuco, ex dirigente della Fondazione milano-cortina 2026 tra gli indagati nell'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta, sono stati trovati 19mila euro in contanti e sei ... milanotoday