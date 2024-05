Milano-Cortina - il grande ritardo | opere per almeno 2 miliardi di euro verranno terminate solo dopo le Olimpiadi 2026

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quando nello stadio di San Siro ail 6 febbraiodichiarati aperti i XXV Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, non saranno ancora ultimate infrastrutture perduedi. O meglio, ne saranno ultimate di sicuro per un valore complessivo di poco più di un miliardo di, perché l’entità delle incompiute potrebbe essere addirittura superiore. Non è un bel biglietto di presentazione quello che viene esibito a meno di due anni dall’inizio delle competizioni da parte di Infrastrutture(Simico), la società governativa incaricata di realizzare un numero imponente di strutture sportive, ma soprattutto di strade, ponti, ferrovie, gallerie e tangenziali. Anche se qualcuno si affretterà a dire che gli italiani recuperano sempre in extremis, di fronte a imprese apparentemente impossibili, quello che si profila sul fronte olimpico ha tutto l’aspetto di un fallimento previsionale e gestionale.