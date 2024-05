Milano-Cortina - da Longarone alla ciclabile di Lecco | tutte le opere infilate nella mangiatoia olimpica che saranno finite solo dopo i Giochi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Migliorare la viabilità delle Olimpiadi è soltanto una foglia di fico dei politici. Basta analizzare le 25che arriveranno fuori tempo massimo per2026, per capire che non serviranno allo scopo per il quale sono state annunciate. Fannoparte del piano complessivo dei lavori, valgono quasi due miliardi di euro (su un totale di 3,6 miliardi). Ma nel 2026ancora un cantiere aperto e per alcune non c’è nemmeno la previsione dell’avvio e del completamento. E non dimentichiamo che al 31 dicembre di quell’anno Società Infrastrutture(Simico) per legge cesserà, visto che avrebbe dovuto ultimare il suo compito. È la dimostrazione che le Olimpiadi sonoun pretesto per spendere, non una vera giustificazione.DEVASTATA – Delle tre varianti di, andrà a buon fineil tratto lungo il Boite (29 milioni di euro), non ancora in fase di gara, che dovrebbe essere pronto per maggio 2025.

