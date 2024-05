Milano c’è | Ma serve il vero Mirotic

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roberto Premier, due Coppe dei Campioni, una Intercontinentale, una Korac, 5 Scudetti e 2 Coppe Italia con Olimpia. Un cuore rimasto biancorosso, che analizza la semifinale in arrivo con la Pallacanestro Brescia. Dopo un avvio complesso la squadra biancorossa ha risolto sul 3-1 la serie con Trento. Che indicazioni possiamo cogliere? "La prima partita mi pare più un classico infortunio di percorso. Un avversario affrontato a cuor leggero, magari non rendendosi conto di essere ai playoff. Può essere anche stato un bene perchè questo apre il cervello dei giocatori, e direi che nelle partite successive si è visto. E’ stato un 3-1 abbastanza facile in fin dei conti. Bastava i guardava roster, anche se due gare sono state giocate senza Shields in casa Olimpia. E non parliamo dell’ultimo arrivato, ma di uno dei migliori realizzatori della squadra". Avvio a cuor leggero. Capitava anche a suo tempo? "Difficile che a noi capitasse nei playoff ecco.