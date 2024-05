Milan - ufficiale l' addio a fine stagione di Pioli | Profonda gratitudine

“AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019?. La notizia era nell’aria da diverse settimane, ora è arrivata l’ufficialità: Stefano Pioli non siederà più sulla panchina del club rossonero a partire dalla prossima stagione. ilfattoquotidiano

Come giocherà la Juventus di Thiago Motta Uomini e modulo: sarà rivoluzione - Come giocherà la Juventus di Thiago Motta Uomini e modulo: sarà rivoluzione - La rivoluzione in casa bianconera sta per iniziare ufficialmente, questioni di pochissimi giorni. Poi Thiago Motta diventerà a tutti gli effetti il padrone della panchina della Juventus, fino a ... tag24

Pedemontana lombarda, sulla tratta più controversa arrivano risposte elusive. O addirittura false - Pedemontana lombarda, sulla tratta più controversa arrivano risposte elusive. O addirittura false - "Delle due l’una: o la continuità autostradale non è un dogma, e allora si rinunci alla B2, oppure è un obbligo, e allora Pedemontana è gravemente inadempiente" ... ilfattoquotidiano

Milan, ufficiale la separazione con Stefano Pioli a fine stagione: “Hai incarnato i nostri valori. Grazie di tutto” - milan, ufficiale la separazione con Stefano Pioli a fine stagione: “Hai incarnato i nostri valori. Grazie di tutto” - Dopo quasi cinque anni, dunque, Pioli lascia il club con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-2022. Quella contro la Salernitana sarà la 240esima e ultima partita di Stefano Pioli sulla ... ilfattoquotidiano